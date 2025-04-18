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Келарт (Celart)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
190.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1649,54
Економія при броні:
-97,34 грн
1552,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
193.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1322,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
196.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні:
-0,10 грн
1322,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
411.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1644,86
Економія при броні:
-92,66 грн
1552,20
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
872.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1640,96
Економія при броні:
-88,76 грн
1552,20
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
873.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
409,62
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, пл. Соборна, 1
873.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1023,50
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Галицька, 19
873.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1023,50
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
873.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1112,90
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Максимовича, 9
875.0 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1024,05
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
877.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1223,60
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
878.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1515,84
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
878.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1515,84
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Городоцька, 210
878.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1052,20
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Львів, вул. Патона, 4/1
879.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
511,75
грн
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