Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1645,18
Економія при броні: -92,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1322,30
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
391.3 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1661,56
Економія при броні: -109,36 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
806.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
1611,32
Економія при броні: -59,12 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 36
807.1 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
808.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
808.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
808.7 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Максимовича, 9
808.8 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Симоненка Василя, 4
811.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Виговського Івана, 32
813.2 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
813.4 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 210
813.5 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Патона, 4/1
813.6 км
Келарт рідина стік 15 мл №20
ФАРМАДІС