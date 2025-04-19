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Вітоптик школяр (Vitoptic schoolboy)
Вітоптик школяр (Vitoptic schoolboy)
Одеса
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
108.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
576,56
Економія при броні:
-39,26 грн
537,30
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
109.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
558,90
Економія при броні:
-20,36 грн
538,54
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
571,03
Економія при броні:
-30,12 грн
540,91
грн
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Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
111.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
569,02
Економія при броні:
-28,14 грн
540,88
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
561,82
Економія при броні:
-23,74 грн
538,08
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
111.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
567,92
Економія при броні:
-29,50 грн
538,42
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
460,91
Економія при броні:
-17,00 грн
443,91
грн
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Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
112.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
580,20
Економія при броні:
-38,69 грн
541,51
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
112.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
565,55
Економія при броні:
-24,35 грн
541,20
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
112.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
473,70
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
114.7 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
568,59
Економія при броні:
-27,87 грн
540,72
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
114.9 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
580,36
Економія при броні:
-39,10 грн
541,26
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
115.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
458,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15/5
115.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні:
-83,30 грн
458,30
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
115.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
458,00
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 1/9
115.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
564,14
Економія при броні:
-22,55 грн
541,59
грн
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Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
116.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
577,75
Економія при броні:
-38,80 грн
538,95
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
117.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
568,97
Економія при броні:
-27,59 грн
541,38
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 83-А
118.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
565,00
Економія при броні:
-23,38 грн
541,62
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
144.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
418,24
грн
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