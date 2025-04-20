Вітоптик школяр (Vitoptic schoolboy)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
568,03
Економія при броні: -49,81 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -48,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
580,92
Економія при броні: -28,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
564,25
Економія при броні: -45,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
568,61
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
569,29
Економія при броні: -28,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
575,40
Економія при броні: -23,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
589,31
Економія при броні: -37,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
578,68
Економія при броні: -37,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
584,01
Економія при броні: -31,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
386,22
Економія при броні: -26,26 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
574,02
Економія при броні: -100,54 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -48,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
585,45
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
565,11
Економія при броні: -24,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
567,66
Економія при броні: -26,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
580,54
Економія при броні: -28,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
576,28
Економія при броні: -24,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
577,22
Економія при броні: -35,70 грн