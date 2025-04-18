Вітоптик школяр (Vitoptic schoolboy)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
558,87
Економія при броні: -96,03 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
122.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
558,36
Економія при броні: -20,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
123.7 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
574,67
Економія при броні: -36,14 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, просп. Перемоги, 105
148.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
184.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
570,21
Економія при броні: -106,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
185.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -83,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
185.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
185.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
185.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
190.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
569,84
Економія при броні: -104,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -88,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
191.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
194.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
566,25
Економія при броні: -25,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
194.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
568,04
Економія при броні: -27,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 74-К
194.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
575,53
Економія при броні: -110,51 грн