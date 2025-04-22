Вітоптик школяр (Vitoptic schoolboy)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
459,00
Економія при броні: -25,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Соборна, 2
114.2 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
541,60
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
569,67
Економія при броні: -28,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
567,39
Економія при броні: -26,12 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
570,49
Економія при броні: -28,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
560,45
Економія при броні: -19,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
125.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
565,98
Економія при броні: -25,07 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -52,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
126.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
574,88
Економія при броні: -33,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
128.0 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
560,39
Економія при броні: -19,66 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
128.1 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
459,00
Економія при броні: -26,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
129.8 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -53,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
486,00
Економія при броні: -53,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
130.9 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
134.6 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт
570,00
Економія при броні: -28,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Шевченка Тараса, 56
143.5 км
ВІТОПТИК ШКОЛЯР капсули желатинові 450 мг №30
Фармпродукт