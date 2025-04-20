Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
213,63
Економія при броні: -13,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
418,00
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
433,30
Економія при броні: -31,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
411,43
Економія при броні: -12,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
429,40
Економія при броні: -91,24 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
425,23
Економія при броні: -25,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
418,00
Економія при броні: -42,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
433,59
Економія при броні: -34,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн