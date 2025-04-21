Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
439,86
Економія при броні: -104,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
407,48
Економія при броні: -72,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
436,73
Економія при броні: -76,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
423,47
Економія при броні: -36,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
431,72
Економія при броні: -72,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
432,34
Економія при броні: -92,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
220,00
Економія при броні: -50,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн