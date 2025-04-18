Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
505,72
Економія при броні: -31,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
436,35
Економія при броні: -16,03 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
454,09
Економія при броні: -49,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
440,58
Економія при броні: -36,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
490,48
Економія при броні: -16,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
420,69
Економія при броні: -16,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
433,05
Економія при броні: -23,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,33
Економія при броні: -25,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
493,73
Економія при броні: -19,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
435,76
Економія при броні: -39,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
440,87
Економія при броні: -104,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
486,80
Економія при броні: -85,00 грн