Київ (адресу не вказано)
Доступно в 448 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
428,09
Економія при броні: -24,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
217,66
Економія при броні: -19,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
455,40
Економія при броні: -55,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
437,51
Економія при броні: -44,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
434,60
Економія при броні: -91,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн