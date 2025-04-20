Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
418,00
Економія при броні: -42,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
427,01
Економія при броні: -21,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
432,59
Економія при броні: -63,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
434,66
Економія при броні: -29,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
434,29
Економія при броні: -123,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
439,85
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
441,95
Економія при броні: -46,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
445,71
Економія при броні: -50,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
437,97
Економія при броні: -42,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
506,05
Економія при броні: -32,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
209,00
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн