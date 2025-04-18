Харків (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
437,57
Економія при броні: -48,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
472,16
Економія при броні: -17,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
429,46
Економія при броні: -34,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
447,29
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
451,27
Економія при броні: -22,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
423,80
Економія при броні: -35,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм