Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
431,55
Економія при броні: -39,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
439,25
Економія при броні: -47,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
439,05
Економія при броні: -27,05 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
455,40
Економія при броні: -59,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
500,99
Економія при броні: -26,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
436,07
Економія при броні: -99,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
441,66
Економія при броні: -104,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
435,45
Економія при броні: -28,97 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
506,97
Економія при броні: -32,59 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
426,75
Економія при броні: -20,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
433,38
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
496,31
Економія при броні: -21,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
496,15
Економія при броні: -22,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Лівагін-М® песарії 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн