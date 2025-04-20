Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
180,60
Економія при броні: -6,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
184,50
Економія при броні: -10,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
186,38
Економія при броні: -5,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
173,04
Економія при броні: -7,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
186,54
Економія при броні: -11,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,81
Економія при броні: -8,37 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
183,30
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
168,16
Економія при броні: -11,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
173,26
Економія при броні: -7,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
196,75
Економія при броні: -7,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
171,76
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
199,10
Економія при броні: -8,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
173,29
Економія при броні: -8,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
201,00
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
183,70
Економія при броні: -11,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
204,15
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
191,93
Економія при броні: -10,51 грн