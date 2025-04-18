Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,79
Економія при броні: -8,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
205,50
Економія при броні: -22,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
207,76
Економія при броні: -10,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
187,30
Економія при броні: -10,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
4.2 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
4.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
207,16
Економія при броні: -6,66 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
4.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
194,40
Економія при броні: -11,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
6.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
207,30
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аркадія
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
7.2 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
7.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
211,55
Економія при броні: -12,93 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Аркадійське Плато, 5-Б
8.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
173,34
Економія при броні: -10,89 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Глодан Сім'ї, 10/1
9.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
201,11
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 12
9.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані