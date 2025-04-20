Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
207,16
Економія при броні: -10,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,99
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
212,64
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,59
Економія при броні: -8,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
188,86
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
197,39
Економія при броні: -9,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
176,78
Економія при броні: -10,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
209,40
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
195,12
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
202,21
Економія при броні: -13,09 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
185,70
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,30
Економія при броні: -10,52 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
187,28
Економія при броні: -11,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
184,12
Економія при броні: -7,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
189,36
Економія при броні: -7,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
200,56
Економія при броні: -21,52 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані