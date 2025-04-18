Харків (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
186,87
Економія при броні: -6,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
192,21
Економія при броні: -16,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
203,31
Економія при броні: -18,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,80
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
201,41
Економія при броні: -19,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
195,40
Економія при броні: -7,12 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
202,17
Економія при броні: -14,87 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 137
3.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
191,55
Економія при броні: -5,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
193,63
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
196,99
Економія при броні: -12,85 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
4.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
195,77
Економія при броні: -18,19 грн