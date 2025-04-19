Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
211,44
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
204,27
Економія при броні: -14,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
213,00
Економія при броні: -41,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
199,60
Економія при броні: -17,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
194,33
Економія при броні: -10,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
202,57
Економія при броні: -27,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
193,30
Економія при броні: -10,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
199,62
Економія при броні: -21,52 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
6.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
193,40
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
6.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
199,37
Економія при броні: -21,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
199,57
Економія при броні: -21,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
6.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
7.0 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
185,61
Економія при броні: -12,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
7.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
197,65
Економія при броні: -12,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
193,29
Економія при броні: -8,48 грн