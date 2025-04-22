Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
189,95
Економія при броні: -10,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
190,28
Економія при броні: -10,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
189,46
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
198,70
Економія при броні: -20,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
191,43
Економія при броні: -11,65 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
159,99
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
194,31
Економія при броні: -18,16 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 42
4.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
186,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
193,54
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
191,04
Економія при броні: -7,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
192,40
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Л-Оптик Ромфарм краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані