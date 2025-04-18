Ібандронова кислота-Віста 150 мг (Ibandronic acid Vista 150 mg)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2270,58
Економія при броні: -198,93 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2160,96
Економія при броні: -81,99 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2224,07
Економія при броні: -151,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2215,86
Економія при броні: -142,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2233,07
Економія при броні: -155,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2237,79
Економія при броні: -119,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2241,20
Економія при броні: -165,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2173,91
Економія при броні: -106,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2231,19
Економія при броні: -124,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2272,39
Економія при броні: -193,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2129,60
Економія при броні: -105,80 грн