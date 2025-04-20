Ібандронова кислота-Віста 150 мг (Ibandronic acid Vista 150 mg)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2252,12
Економія при броні: -175,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2202,13
Економія при броні: -134,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2210,91
Економія при броні: -143,16 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн