Ібандронова кислота-Віста 150 мг (Ibandronic acid Vista 150 mg)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 512 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2303,01
Економія при броні: -129,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2344,68
Економія при броні: -85,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2197,53
Економія при броні: -124,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2258,95
Економія при броні: -82,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2200,53
Економія при броні: -87,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2174,02
Економія при броні: -98,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2213,20
Економія при броні: -134,81 грн