Ібандронова кислота-Віста 150 мг (Ibandronic acid Vista 150 mg)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2036,47
Економія при броні: -110,63 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
1989,00
Економія при броні: -56,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2240,35
Економія при броні: -280,01 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2023,97
Економія при броні: -102,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2192,87
Економія при броні: -233,71 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2030,85
Економія при броні: -205,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2057,07
Економія при броні: -140,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2129,60
Економія при броні: -89,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2032,55
Економія при броні: -111,24 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2066,86
Економія при броні: -143,71 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
1999,78
Економія при броні: -62,38 грн