Ібандронова кислота-Віста 150 мг (Ibandronic acid Vista 150 mg)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2226,51
Економія при броні: -193,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2015,90
Економія при броні: -129,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2340,13
Економія при броні: -133,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2186,04
Економія при броні: -263,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2248,44
Економія при броні: -176,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2090,80
Економія при броні: -78,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2041,09
Економія при броні: -118,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2046,54
Економія при броні: -123,89 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2239,28
Економія при броні: -261,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2200,25
Економія при броні: -182,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2233,48
Економія при броні: -215,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2194,57
Економія при броні: -235,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2093,60
Економія при броні: -115,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2189,17
Економія при броні: -116,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2229,45
Економія при броні: -155,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2229,28
Економія при броні: -155,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2133,87
Економія при броні: -138,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Ібандронова кислота-Віста 150 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №3
Містрал Кепітал Менеджмент
2194,19
Економія при броні: -198,99 грн