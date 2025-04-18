Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
573,56
Економія при броні: -108,21 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
572,15
Економія при броні: -27,22 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
547,15
Економія при броні: -81,16 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
567,27
Економія при броні: -120,70 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
567,99
Економія при броні: -123,22 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель