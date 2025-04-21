Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
549,94
Економія при броні: -73,05 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
290,82
Економія при броні: -74,63 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
562,05
Економія при броні: -129,66 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
563,96
Економія при броні: -37,43 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
577,35
Економія при броні: -117,29 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
282,38
Економія при броні: -52,34 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
552,19
Економія при броні: -57,71 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
580,39
Економія при броні: -24,29 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн