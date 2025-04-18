Київ (адресу не вказано)
Доступно в 315 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
574,12
Економія при броні: -88,44 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
792,83
Економія при броні: -42,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
573,65
Економія при броні: -25,21 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
785,54
Економія при броні: -29,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
549,23
Економія при броні: -72,33 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
281,82
Економія при броні: -29,16 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
784,55
Економія при броні: -62,80 грн