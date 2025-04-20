Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
536,47
Економія при броні: -66,20 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
786,82
Економія при броні: -162,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
526,00
Економія при броні: -54,40 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
540,88
Економія при броні: -28,09 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
787,12
Економія при броні: -40,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
530,81
Економія при броні: -60,86 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
543,84
Економія при броні: -17,65 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
751,90
Економія при броні: -26,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
564,15
Економія при броні: -100,84 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
564,93
Економія при броні: -101,62 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
792,15
Економія при броні: -66,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
811,30
Економія при броні: -146,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
577,93
Економія при броні: -37,32 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
558,57
Економія при броні: -32,05 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
793,43
Економія при броні: -128,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
576,50
Економія при броні: -37,83 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
811,38
Економія при броні: -85,76 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
526,00
Економія при броні: -54,40 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
674,00
Економія при броні: -60,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 55 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
582,52
Економія при броні: -112,91 грн