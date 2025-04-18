Харків (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
577,67
Економія при броні: -108,19 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
554,82
Економія при броні: -72,63 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
782,43
Економія при броні: -117,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
551,30
Економія при броні: -61,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
543,80
Економія при броні: -66,50 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
551,87
Економія при броні: -61,62 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
579,05
Економія при броні: -101,74 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
726,30 грн