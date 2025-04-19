Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
564,73
Економія при броні: -90,79 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
707,20
Економія при броні: -49,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
529,50
Економія при броні: -89,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
569,02
Економія при броні: -95,16 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
278,73
Економія при броні: -39,88 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
581,69
Економія при броні: -26,90 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
565,43
Економія при броні: -26,46 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Дюксет капсули кишково-розчинні 30 мг блістер №28
Нобель
564,70
Економія при броні: -37,92 грн
Дюксет капсули кишково-розчинні 60 мг блістер №28
Нобель
727,30 грн