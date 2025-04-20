Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
450,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
191,69
Економія при броні: -6,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
487,05
Економія при броні: -79,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
493,17
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
422,73
Економія при броні: -60,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
246,09
Економія при броні: -33,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
173,29
Економія при броні: -10,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
489,72
Економія при броні: -26,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
480,35
Економія при броні: -57,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
484,45
Економія при броні: -31,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
354,75
Економія при броні: -15,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
91,10
Економія при броні: -3,49 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
241,86
Економія при броні: -15,42 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
477,88
Економія при броні: -25,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
4.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
452,44
Економія при броні: -17,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
475,97
Економія при броні: -22,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
451,80
Економія при броні: -27,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
395,07
Економія при броні: -56,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
486,21
Економія при броні: -15,73 грн