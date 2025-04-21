Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
475,42
Економія при броні: -23,62 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
254,04
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
249,81
Економія при броні: -41,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
446,61
Економія при броні: -62,74 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
334,00
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
460,20
Економія при броні: -43,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
491,33
Економія при броні: -73,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
238,79
Економія при броні: -25,95 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
117,81
Економія при броні: -7,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
427,60
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
488,75
Економія при броні: -74,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
485,89
Економія при броні: -60,12 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
493,81
Економія при броні: -76,22 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
478,45
Економія при броні: -60,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані