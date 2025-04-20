Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
137,97
Економія при броні: -10,63 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
215,20
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
473,10
Економія при броні: -62,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
451,00
Економія при броні: -40,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
462,30
Економія при броні: -51,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
469,56
Економія при броні: -47,13 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 87
1.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
248,32
Економія при броні: -16,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
246,35
Економія при броні: -34,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
425,40
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
242,90
Економія при броні: -30,84 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
433,40
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
353,36
Економія при броні: -32,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
448,11
Економія при броні: -25,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані