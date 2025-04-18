Київ (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
465,00
Економія при броні: -20,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
490,87
Економія при броні: -62,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
484,47
Економія при броні: -21,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
160,60
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
437,06
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
492,92
Економія при броні: -85,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
232,43
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
472,00
Економія при броні: -65,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
464,86
Економія при броні: -27,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
127,68
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані