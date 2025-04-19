Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
470,61
Економія при броні: -49,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
491,01
Економія при броні: -29,87 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
453,60
Економія при броні: -37,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
237,40
Економія при броні: -29,15 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
452,92
Економія при броні: -34,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
427,84
Економія при броні: -51,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
502,23
Економія при броні: -64,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
347,85
Економія при броні: -14,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
392,14
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
328,94
Економія при броні: -15,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
488,28
Економія при броні: -74,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
493,48
Економія при броні: -79,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
440,00
Економія при броні: -74,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
451,00
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
469,11
Економія при броні: -44,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
476,31
Економія при броні: -62,17 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
480,77
Економія при броні: -56,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 29
4.5 км
Дексаром розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №10
Ромфарм Компані
476,80
Економія при броні: -60,30 грн