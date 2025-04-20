Візаллергол (Visallergol)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
343,65
Економія при броні: -62,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
341,94
Економія при броні: -52,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,10
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
304,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
304,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
324,40
Економія при броні: -32,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
332,30
Економія при броні: -11,32 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
343,04
Економія при броні: -86,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
343,91
Економія при броні: -64,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
330,87
Економія при броні: -49,87 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
343,78
Економія при броні: -86,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
353,47
Економія при броні: -96,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
344,74
Економія при броні: -23,21 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
304,00
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
335,21
Економія при броні: -13,94 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
332,20
Економія при броні: -39,90 грн