Візаллергол (Visallergol)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
348,67
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
347,43
Економія при броні: -65,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
332,10
Економія при броні: -50,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
320,90
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
338,46
Економія при броні: -17,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
345,17
Економія при броні: -15,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
324,40
Економія при броні: -27,30 грн