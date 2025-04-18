Візаллергол (Visallergol)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 273 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
350,88
Економія при броні: -65,94 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
332,95
Економія при броні: -37,57 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
342,67
Економія при броні: -54,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
331,50
Економія при броні: -35,40 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
333,91
Економія при броні: -40,36 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма