Візаллергол (Visallergol)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
348,43
Економія при броні: -67,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
336,01
Економія при броні: -14,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
343,03
Економія при броні: -62,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
342,66
Економія при броні: -61,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
332,20
Економія при броні: -38,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
343,93
Економія при броні: -76,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
341,74
Економія при броні: -49,84 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
345,48
Економія при броні: -95,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
322,40
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
338,04
Економія при броні: -70,89 грн