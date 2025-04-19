Візаллергол (Visallergol)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
321,00
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
349,23
Економія при броні: -67,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
337,44
Економія при броні: -49,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,50
Економія при броні: -31,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
332,20
Економія при броні: -40,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
321,00
Економія при броні: -29,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
337,18
Економія при броні: -53,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
320,60
Економія при броні: -28,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Візаллергол краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
323,00
Економія при броні: -31,10 грн