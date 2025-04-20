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БОРТЕЗОМІБ (BORTEZOMIBUM)
БОРТЕЗОМІБ (BORTEZOMIBUM)
Запоріжжя
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Відчиняється за 47 хв
Варва, вул. Миру, 48-В
343.2 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
346.5 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Ладан, вул. Миру, 75
350.5 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Яготин, вул. Вокзальна, 6-А
361.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
364.6 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
364.7 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Європейська, 120-А
365.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
365.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Київська, 307
365.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
365.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Прилуки, вул. Київська, 305
365.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
365.5 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
365.8 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Прилуки, вул. Київська, 279
365.9 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
366.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
366.5 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
366.9 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
367.2 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
367.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Прилуки, вул. Київська, 56
367.5 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
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