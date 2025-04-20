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БОРТЕЗОМІБ (BORTEZOMIBUM)
БОРТЕЗОМІБ (BORTEZOMIBUM)
Кривий Ріг
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
251.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Незалежності, 2-А
251.9 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
252.0 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
252.1 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
252.2 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
252.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
252.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
252.7 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
252.7 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 8
252.8 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Маньківка, вул. Шевченка Тараса, 6
253.7 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
259.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
261.9 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
278.5 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 15:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Переяслав, вул. Шкільна, 44/4
279.0 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
279.8 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
280.0 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6687,50
грн
Забрати 22.04 після 19:00
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