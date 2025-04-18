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БОРТЕЗОМІБ (BORTEZOMIBUM)
БОРТЕЗОМІБ (BORTEZOMIBUM)
Харків
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
410.3 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6811,30
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6509,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
412.6 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6648,85
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
415.0 км
Бортезоміб порошок ліофіліз. д/приготуван. р-ну для ін'єкцій 3.5 мг флакон №1
РОКЕТ-ФАРМ ООО
6192,20
грн
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