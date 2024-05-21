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Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Запоріжжя (443537) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: блістер (1)
252,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
279,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: блістер (1)
274,94 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Всього: блістер (1)
229,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (1)
244,58 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Сахновщина, вул. Центральна, 9
Всього: блістер (1)
277,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
250,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (2)
293,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Донець, вул. Центральна, 11
Всього: блістер (1)
277,96 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ізюм, вул. Мазепи Івана, 29-А
Всього: блістер (1)
276,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Савинці, вул. 20-й Гвардійської Дивізії, 9
Всього: блістер (1)
275,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Коломак, вул. Захисників України, 7
Всього: блістер (1)
278,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Всього: упаковка (1)
277,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Диканька, вул. Кащука, 1-А
Всього: блістер (1)
277,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ков'яги, вул. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (1)
276,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8
Всього: блістер (1)
277,54 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чкаловське, вул. Свободи, 18
Всього: блістер (1)
276,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Борова, вул. Миру, 20
Всього: блістер (1)
274,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Всього: блістер (1)
274,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: блістер (1)
277,90 грн