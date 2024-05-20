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Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Одеса (443537) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Всього: блістер (1)
272,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Всього: упаковка (1)
274,36
Економія: -37,80 грн
236,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: упаковка (1)
229,40 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (2)
293,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: блістер (1)
277,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Всього: таблетки (10)
256,99
Економія: -23,26 грн
233,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Всього: упаковка (1)
279,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
Всього: блістер (1)
275,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Всього: блістер (1)
274,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
Всього: блістер (1)
212,86 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Всього: таблетки (10)
270,80
Економія: -26,62 грн
244,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
Всього: блістер (1)
229,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Денихівка, вул. Лесі Українки, 1
Всього: упаковка (1)
272,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: блістер (1)
276,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Всього: упаковка (1)
250,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Всього: упаковка (1)
244,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
Всього: блістер (1)
229,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
Всього: блістер (1)
274,94 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Красилів, вул. Центральна, 32
Всього: упаковка (1)
241,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8
Всього: блістер (1)
277,54 грн