Бетагістин-Тева таблетки 24 мг блістер, №20 - Одеса (443537) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Цебрикове, вул. Миру, 16
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Балта, вул. Любомирська, 177
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Подорожник
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Війтівка, вул. Соборна, 77
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Софіївка, вул. Незалежності, 79
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 85
Аптека шар@
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Городище, вул. Гагаріна Юрія, 3
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Денихівка, вул. Лесі Українки, 1
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Царичанка, вул. Театральна, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Царичанка, вул. Центральна, 109-А
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Магдалинівка, вул. Незалежності, 2-Б
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Красилів, вул. Центральна, 32
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Корнилича, 8