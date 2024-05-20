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Бетагістин-Тева таблетки 16 мг блістер, №30 - Одеса (443535) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Захарівка, вул. Паркова, 2
Всього: упаковка (1)
178,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
Всього: таблетки (10)
215,99
Економія: -36,08 грн
179,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
Всього: таблетки (10)
228,51
Економія: -24,67 грн
203,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
П'ятигори, вул. Сікорського, 2
Всього: упаковка (1)
210,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Тараскова, 22
Всього: таблетки (10)
214,41
Економія: -16,48 грн
197,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 215-А
Всього: блістер (1)
174,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
Всього: таблетки (10)
185,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
Всього: таблетки (20)
179,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кегичівка, вул. Захисників України, 1-Г
Всього: блістер (2)
215,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рахів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: блістер (1)
178,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
Всього: упаковка (1)
174,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Центральна, 11
Всього: блістер (1)
212,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тячів, вул. Незалежності, 22-А/1
Всього: блістер (2)
178,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
Всього: блістер (2)
174,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: блістер (1)
174,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 39
Всього: таблетки (10)
218,99
Економія: -39,08 грн
179,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Поляна, вул. Курортна, 3-Б
Всього: таблетки (10)
179,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Соборна, 22
Всього: упаковка (1)
206,96
Економія: -0,28 грн
206,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турка, вул. Міцкевича, 2
Всього: таблетки (10)
245,99
Економія: -66,08 грн
179,91 грн