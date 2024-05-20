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Аторвастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, №30 - Запоріжжя (412493) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеці
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (3)
282,00
Економія: -55,20 грн
226,80 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
270,00
Економія: -43,20 грн
226,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
289,42
Економія: -44,52 грн
244,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
269,39
Економія: -24,51 грн
244,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (15)
245,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
254,99
Економія: -19,15 грн
235,84 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
270,00
Економія: -43,20 грн
226,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
250,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер (1)
273,90
Економія: -38,40 грн
235,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
249,99
Економія: -14,15 грн
235,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (3)
240,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (15)
271,92
Економія: -13,48 грн
258,44 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (15)
245,37 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
250,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (90)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
250,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
268,17
Економія: -23,27 грн
244,90 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
264,20
Економія: -25,70 грн
238,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (1)
297,00
Економія: -65,10 грн
231,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
290,63
Економія: -47,22 грн
243,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
260,18
Економія: -15,28 грн
244,90 грн