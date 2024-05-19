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Аторвастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Львів (412489) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
196,60
Економія: -12,60 грн
184,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
184,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
184,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
184,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
224,10
Економія: -50,30 грн
173,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
255,99
Економія: -81,74 грн
174,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
170,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
215,99
Економія: -41,74 грн
174,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
184,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
200,84
Економія: -36,03 грн
164,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
182,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
182,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
184,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (40)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
184,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
182,00 грн