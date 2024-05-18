Аторвастатин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, №30 - Харків (412489) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 75 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
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Аптека доброго дня
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Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека оптових цін
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Харків, вул. Шевченка, 161
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека шар@
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00