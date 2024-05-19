Аспікард Кардіо таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, №20 - Київ (444293) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 74 аптеках
Подорожник
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
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Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Київ, вул. Солом'янська, 14
Мед-сервіс
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Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Мед-сервіс
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 4